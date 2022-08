MN - Landzaat su Ibra: "Lo ami o lo odi: io lo adoro come giocatore"

MilanNews.it

L'ex calciatore della nazionale olandese Denny Landzaat è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic con cui si è incrociato in Eredivisie ai tempi in cui lo svedese militava nell'Ajax. Queste le parole di Landzaat: “Era appena arrivato in Olanda ed era giovanissimo. Ma già allora aveva una forte personalità e il giusto atteggiamento per sfondare. Nonostante la giovane età aveva enormi qualità ed era già qualcuno. Ma in Olanda aveva difficoltà a fare gol e la stampa lo criticava, scrivendo che non era un professionista esemplare. Ma Zlatan o lo ami o lo odi, non c’è una via di mezza. Io nutro grande rispetto nei suoi confronti e mi piacerebbe incontrarlo di nuovo. Lo adoro come giocatore.”