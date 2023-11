MN - Le colpe di Pioli, Bisantis: "Onestamente non saprei, forse la preparazione estiva non è stata impostata in modo impeccabile"

Tempo di riflessioni per il Milan: l'ultima pausa per le nazionali del 2023 è arrivata e un quarto di stagione è già alle spalle. I rossoneri non vivono un gran momento e Pioli approfitta della pausa per fare una diagnosi dei vari problemi del Diavolo. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il radiocronista RAI Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Pioli ha colpe concrete in tutto ciò? Per quali ragioni il Milan ha subito così tanti infortuni muscolari?

“È un tema che fa riflettere. Le scorse stagioni, sempre con Pioli, la tendenza non era affatto questa. Forse la preparazione estiva non è stata impostata impeccabilmente. Non saprei, con tutta onestà”.