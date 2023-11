MN - Le insidie del Dortmund, Bergonzini: "Nella ultima sfida si è visto un Borussia più pronto e organizzato. Brandt è l'uomo in più di Terzic"

vedi letture

Oggi è il giorno di Milan-Borussia Dortmund: i rossoneri sfideranno i tedeschi questa sera a San Siro e come lo stesso Pioli ha dichiarato sarà una sfida che potrebbe garantire la svolta in Champions League. In vista dell’imminente partita, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Elmar Bergonzini, firma de La Gazzetta dello Sport, esperto di Bundesliga. Ecco le sue parole:

Da quali giocatori deve guardarsi maggiormente il Milan?

“Nell’ultimo match contro il M’Gladbach, si è visto un Borussia più organizzato, tatticamente e fisicamente più pronto rispetto a altre situazioni. Brandt, ora come ora, è l’uomo in più per Terzic”.