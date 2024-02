MN - Le parole di Giorgio Furlani sul mercato di gennaio del Milan

Nel corso dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, è intervenuto fra gli altri anche l'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani, che si è intrattenuto con i media rispondendo ad alcune domande. Queste le sue dichiarazioni.

Sul mercato appena concluso:

"Allora tanti di voi mi chiedono ma io è tutto gennaio che vi dico che non necessariamente arriverà qualcun altro. Siamo contenti che sia tornato Gabbia. Abbiamo Kjaer, Simic, altri giocatori ed altri ancora stanno rientrando. Abbiamo sempre detto che non avremmo comprato tanto per, i giocatori ci sono, l'emergenza è passata. Comprare per comprare era per accontentare la folla ma non reale necessità".