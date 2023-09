MN - Le potenzialità di Calabria, Magrin: "Avevo intuito gli importanti mezzi tecnici, era difficile pronosticare diventasse il capitano del Milan"

vedi letture

Davide Calabria rappresenta il simbolo e l’epicentro del Milan del presente (è il capitano della squadra di Stefano Pioli), passato (ha effettuato con successo tutta la trafila del Settore Giovanile del Diavolo) e del futuro (risulta infatti in pianta stabile nei piani di sviluppo del club meneghino). Ma riavvolgiamo il nastro all’inizio, ai tempi dei Giovanissimi 1996 del club rossonero della stagione 2009/2010.

All’epoca, il tecnico della formazione giovanile del Diavolo di allora, Marino Magrin, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, ebbe un’intuizione non indifferente: “A me sembrava un prospetto eclettico, intelligente e con un invidiabile senso della posizione. Lo schierai terzino destro in occasione di una partita contro il Varese. Vincemmo noi grazie a tre suoi meravigliosi cross”. Il resto è storia.

Avresti immaginato all’epoca che, un giorno, sarebbe diventato capitano del Milan?

“Difficile da pronosticare. Io ne avevo intravisto mezzi tecnici notevolmente importanti. Fisicamente era ben strutturato, ma non così avanti come altri. Nelle mie relazioni tecniche finali, in ogni caso, esprimevo sempre giudizi positivi e lo confermavo per l’anno successivo”.

Qual è la sua caratteristica mentale principale?