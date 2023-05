MN - Leao arrivato a Milanello: il provino sarà decisivo per la convocazione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come anticipato ieri a più riprese da Stefano Pioli e come appreso in questi minuti dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao è arrivato Milanello verso le 10.20 e sosterrà una prova fisica per capire se potrà essere disponibile per la gara di andata di questa sera contro l'Inter. In caso affermativo, il portoghese raggiungerà i compagni all'Hotel Melià.

di Antonio Vitiello