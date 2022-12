Fonte: Pietro Mazzara

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao, reduce dal Mondiale in Qatar con il Portogallo (uscito ai quarti di finale contro il Marocco, ndr), è tornato dalle vacanze ed ha raggiunto oggi il centro sportivo di Milanello. Il lusitano è rientrato alla base come da programma.

Di Pietro Mazzara