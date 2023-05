MN - Leao, la decisione finale dopo la riunione tecnica: gli aggiornamenti

Fonte: Mazzara-Vitiello-Gioia

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha svolto questa mattina, a Milanello, il provino decisivo per la sua presenza o meno nel derby di questa sera.

L’attaccante portoghese, che ieri non ha sentito fastidio nella corsa sul dritto, ha continuato il lavoro di test in mattinata.

La sensazione crescente, almeno in questi minuti, è che la decisione finale verrà presa solo dopo la riunione tecnica di oggi pomeriggio e anche a seguito di un confronto tra Pioli e Leao. La parola d’ordine è: “Zero rischi” perché rischiare di perdere Leao fino a fine stagione sarebbe un prezzo troppo alto da pagare, sia in Champions sia in campionato.

La sensazione è che se dovesse essere convocato, partirebbe comunque dalla panchina.