MN - Leao o Kvara? Bianchin: "Più probabile che, a fine carriera, di Leao si parli come uno che ha usato il 60% del suo potenziale e non il 95%. Rafa è affascinante”

Luca Bianchin , giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'iNTERVISTA completa) a MilanNews.it su chi sia migliore tra Leao e Kvara: "Gliel'ho chiesta un po' come la domanda dei bambini al parco... Ho fatto la stessa domanda a Berlusconi e lui mi ha detto che Kvaratskhelia può giocare ovunque, ma Leao è più da Milan perché ha questi colpi da grandissimo giocatore. Io non escludo che tra due anni Kvaratskhelia possa essere più forte di Leao, però le potenzialità di Leao mi sembrano affascinanti.

Per la testa che ha il portoghese è probabile che, a fine carriera, se ne parli come uno che ha usato il 60% del suo potenziale e non il 95%, mentre per Kvaratskhelia, probabilmente, questo discorso non verrà fatto. La scomessa Leao è più affascinante, ma ciò non toglie che il georgiano abbia fatto meglio quest'anno".