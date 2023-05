MN - Leao premiato giocatore del mese: dalla Curva Sud si alza un coro per il portoghese

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Inizia con un premio per Leao Milan-Sampdoria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, l'attaccante portoghese è stato premiato come miglior giocatore del mese di maggio. Dalla Curva Sud non è mancata la risposta immediata, visto che è stato subito intonato un "Leao Leao" in onore del portoghese.