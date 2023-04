MN - Leao sul podio del Pallone d'oro in caso di finale di Champions? Testoni: "Più in caso di vittoria, soprattutto se..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Edoardo Testoni, giornalista per DAZN e in telecronaca per Milan-Lecce, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole:

"Diciamo in caso di eventuale vittoria, soprattutto se dovesse incidere in finale. In caso di non vittoria bisogna vedere chi c'è dall'altra parte e cosa succede, ma è molto difficile esprimersi. I numeri di quest'anno sono migliori rispetto a quelli dell'anno scorso, in cui ha vinto il titolo di MVP della Serie A. Ha segnato più gol dell'anno scorso e come assistenze siamo lì, c'è stata l'evoluzione".