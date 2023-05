MN - Legrottaglie elogia Kalulu: "Parliamo di un ragazzo molto in gamba"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nicola Legrottaglie, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews.it a margine del decimo memorial Claudio Lippi soffermandosi anche su Pierre Kalulu: "Appena l'ho visto ho detto che può adattarsi a destra ma di fatto è un difensore centrale. Parliamo di un ragazzo molto in gamba, ovviamente per portarlo in mezzo devi avere qualcuno che lo educhi e gli tiri fuori il meglio. Se pensa di essere troppo bravo vengono fuori i limiti del giocatore, che perde di vista l'obiettivo del difensore come le diagonali, le letture e le diagonali.

Ci sono stati troppi cambiamenti nel corso dell'anno e questo potrebbe essere un problema per un difensore centrale. Se hai più continuità acquisisci più mestiere".