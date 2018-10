MN - Leonardo dal palco: “Con i giovani serve equilibrio, i nostri sono un po’ massacrati dall’informazione”

Dopo aver ricevuto il premio Liedholm 2018, Leonardo ha dichiarato dal palco in merito ai giovani: “È tutta questione di equilibrio. Il Barcellona si è basata sui valori del sul settore giovanile per creare un’epopea. Noi oggi abbiamo Donnarumma, Calabria, Cutrone, c’era Locatelli e questi sono i frutti di un lavoro. I nostri giovani sono un po’ massacrati dall’informazione. Se un ragazzo a 15 anni non ha senso d’appartenenza, abbiamo sbagliato tutto. La formazione degli allenatori va cambiata, perché lavorare con i giovani non vuol dire perseguire il risultato. Poi a 13-14 anni, questi ragazzi possono diventare delle guide per le loro famiglie. Sono pesi sociali che vanno limitati”.