MN - Lista Uefa, c'è già un primo cambio certo per il play off

Al termine della sessione di calciomercato, il Milan, così come le altre squadre italiane che saranno chiamate a giocare nelle coppe europee, dovrà consegnare alla Uefa la lista aggiornata dei giocatori utilizzabili in Europa League. Il regolamento prevede la possibilità di effettuare al massimo tre cambi – tra sostituzioni e aggiunte – rispetto a quella depositata a settembre per la prima fase delle manifestazioni continentali.

Un cambio sicuro

Ci sarà sicuramente un cambio rispetto ai giocatori della lista A che hanno giocato la fase a gironi della Champions League. Al posto di Rade Krunic, ceduto in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza del Fenerbahçe, sarà inserito Ismael Bennacer, out dall’elenco di fine estate in quanto non ancora abile e arruolabile. La composizione della lista prevede un massimo di 17 giocatori stranieri, almeno 4 giocatori formati nei vivai italiani e 4 formati nel vivaio del club.

Valutazioni a fine mercato

Con l’inserimento di Bennacer per Krunic, il Milan avrebbe a disposizione ancora due cambi della lista e qui spetterà a Pioli fare i suoi ragionamenti. Matteo Gabbia potrebbe essere inserito nel gruppo dei giocatori formati nel club mentre Filippo Terracciano in quelli cresciuti nei vivai nazionali. Un eventuale innesto difensivo straniero comporterebbe l’esclusione di uno degli altri giocatori non formati in Italia dalla lista e, eventualmente, l’esclusione di uno tra Gabbia e Terracciano in termini di slot modificabili. Ricordiamo che Jan-Carlo Simic non ha ancora i requisiti per poter essere considerato club trained e non può essere nemmeno utilizzato in lista B.