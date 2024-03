MN - Litteri: "Milan favorito per la vittoria dell'EL. Mi aspetto una finale contro il Liverpool"

Il Milan oggi giocherà l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Litteri, ex calciatore dello Slavia Praga. Le sue parole.

Reputi il Milan la favorita per la vittoria finale del trofeo?

“Penso proprio di sì, anche se non si sa mai. Dovessi fare una previsione, mi aspetto una finale tra i rossoneri e il Liverpool. Nel calcio però mai dire mai”.