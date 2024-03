MN - Litteri sullo Slavia: "Mi piace il calcio offensivo che propongono. Innovativo, spavaldo il giusto"

Il Milan oggi giocherà l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Litteri, ex calciatore dello Slavia Praga. Le sue parole.

Come li giudichi tatticamente e tecnicamente?

“Mi piace il calcio offensivo che propongono. Innovativo, spavaldo il giusto. Io ci ho giocato molti anni fa. Nelle stagioni successive sono cresciuti step by step, vincendo scudetti e trofei vari. Diciamo che non è un caso se arrivano ad affrontare un top club come il Milan in un match di Europa League”.