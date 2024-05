MN - Lo Monaco: "L'esperienza romana ha temprato Fonseca. Fu bravo a non farsi travolgere dalle pressioni"

vedi letture

Avanza la candidatura di Paulo Fonseca per la panchina del Milan. Il tecnico portoghese domenica, dopo la partita contro il Nizza, comunicherà la sua scelta che con ogni probabilità sarà quella di salutare il Lille. Il Marsiglia è pronto a fare ponti d'oro ma il Diavolo sembra l'opzione più gradita. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato col direttore de "Il Romanista", Daniele Lo Monaco, che lo ha apprezzato nei due anni nella Capitale (2019-2021). Ecco le sue parole a MilanNews.it:

Roma è stata un'importante palestra a livello di pressioni

"È stato bravo a non farsi travolgere dalle pressioni. Sì ci fu un problema con Dzeko ma alla fine il bosniaco ne aveva per tutti gli allenatori. L'esperienza romana l'ha temprato, poi a Lille ha fatto molto bene ed è una bella persona, impegnata dal pumto di vista sociale e civile, con iniziative pacifiste".

Che ricordo ne conservi?

"Nel complesso un ricordo buono, come lo è stato Pioli. Che sia da scudetto non so".