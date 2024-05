MN - Lo Monaco su Fonseca: "Credo che possa fare molto bene al Milan"

Avanza la candidatura di Paulo Fonseca per la panchina del Milan. Il tecnico portoghese domenica, dopo la partita contro il Nizza, comunicherà la sua scelta che con ogni probabilità sarà quella di salutare il Lille. Il Marsiglia è pronto a fare ponti d'oro ma il Diavolo sembra l'opzione più gradita. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato col direttore de "Il Romanista", Daniele Lo Monaco, che lo ha apprezzato nei due anni nella Capitale (2019-2021). Ecco le sue parole a MilanNews.it:

Daniele Lo Monaco, come valuti nel complesso Paulo Fonseca?

"La mia opinione è molto positiva, per quanto mi riguarda è un ottimo allenatore e una persona di grandissimo spessore umano, per questo credo che possa fare molto bene al Milan se mai dovesse essere scelto".