MN - Lodetti su Tonali: "Mi ha decisamente sorpreso"

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Tonali: “Mi ha decisamente sorpreso. Tonali era un punto interrogativo, un giocatore che aveva già conosciuto la Serie A ma doveva ambientarsi in una grande squadra. Ha avuto le sue difficoltà ma alla fine è riuscito ad imporsi”.