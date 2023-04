MN - Lodetti sulla vincitrice della Champions: "Può saltare fuori qualsiasi risultato"

MilanNews.it

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi sulla possibilità di vedere i rossoneri trionfare in Champions League: "Non è facile fare un pronostico per la vittoria della Champions League. Magari nella prossima partita paghi un po' di sacrificio fatto per il campionato e non sei in condizione oppure al contrario può capitare di essere in piena forma e fare risultato. Credo che il Milan abbia una squadra non facile da individuare, dunque credo che possa saltare fuori qualsiasi risultato".