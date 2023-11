MN - Loftus-Cheek in panchina a Lecce: non ha recuperato dopo aver speso tante energie con il PSG

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Loftus-Cheek sederà in panchina nella gara contro il Lecce. Scelta dettata dalla condizione del centrocampista inglese, che, dopo 40 giorni di stop, ha speso tantissime energie martedì sera contro il PSG e non ha recuperato.

di Antonio Vitiello