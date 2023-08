MN - Longhi e le sue prime impressioni: "È stato un Milan sorprendente"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Bruno Longhi, giornalista e saggista.

Che tipo di Milan hai avuto modo di contemplare in queste prime due uscite ufficiali?

“È stato un Milan sorprendente. A tratti, per ritmo e intensità, mi è sembrata una squadra inglese. E non era scontato contro il Torino, che fa dell’intensità fisica la sua caratteristica peculiare”.