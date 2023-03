MN - Longhi su Leao: "Se fosse maggiormente decisivo il Milan avrebbe un diamante autentico"

MilanNews.it

Bruno Longhi, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Rafael Leao: "Se fosse maggiormente decisivo nel momento in cui deve esserlo, avresti in mano un diamante autentico. Ma la stessa situazione di Leao, ieri, doveva viverla Mbappe, ma alla fine è stato marcato. Lo stesso Giroud ieri ha preso botte dal primo minuto, ma devi anche adattarti. Tutti, nel collettivo, hanno avuto i loro meriti. Ma Leao, dal punto di vista della continuità, deve essere al centro del progetto del Milan, non che ogni tanto si estranea. Poteva fare meglio, però non saprei trovare un giocatore al di sotto".