MN - Longhi sul mercato del Milan: "Bello che fatto, eccetto..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Bruno Longhi, giornalista e saggista.

Ti aspetti altre sorprese in entrata last minute?

“No, non mi aspetto sorprese. Per carità: se capitano occasioni, le si coglie sempre. Però mi sembra che il mercato del Milan sia stato bello che fatto, eccetto la prima punta”.