MN - Longhi sul percorso in Champions del Milan: "C'è qualche incognita in più"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Bruno Longhi, giornalista e saggista.

In Champions invece? A quali obiettivi possono realisticamente ambire i rossoneri?

“Sulla Champions c’è già qualche incognita in più. Non perché il Milan non sia competitivo: l’anno scorso è arrivato in semifinale. Però penso che le altre squadre in Europa siano più attrezzate delle nostre”.