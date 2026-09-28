MN - Longoni sicuro: “Bisogna provare ad arrivare in fondo in Europa, fondamentale la Champions league”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni.

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.

Europa League, i rossoneri sono partiti male con la sconfitta casalinga contro il Benfica. Ma secondo lei il Milan dovrebbe credere nella vittoria finale magari e quindi impegnare tutte le energie oppure è meglio ci si concentri maggiormente sul campionato?

"Il Milan non deve scegliere l'Europa League o il campionato, sicuramente è fondamentale arrivare in Champions League, tornare in Champions League quest'anno. L'Europa League è un trofeo che conosce molto bene anche Amorim e credo che il Milan abbia il dovere di provare a valorizzarlo magari ecco grazie anche a qualche innesto dal mercato di gennaio per allungare una rosa che secondo me è ancora un po' corta per le due competizioni. Però il Milan si deve concentrare sul campionato e deve provare a vincere o comunque arrivare fino in fondo in Europa League"