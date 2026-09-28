MN - Longoni sicuro: “Bisogna provare ad arrivare in fondo in Europa, fondamentale la Champions league”
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.
Europa League, i rossoneri sono partiti male con la sconfitta casalinga contro il Benfica. Ma secondo lei il Milan dovrebbe credere nella vittoria finale magari e quindi impegnare tutte le energie oppure è meglio ci si concentri maggiormente sul campionato?
"Il Milan non deve scegliere l'Europa League o il campionato, sicuramente è fondamentale arrivare in Champions League, tornare in Champions League quest'anno. L'Europa League è un trofeo che conosce molto bene anche Amorim e credo che il Milan abbia il dovere di provare a valorizzarlo magari ecco grazie anche a qualche innesto dal mercato di gennaio per allungare una rosa che secondo me è ancora un po' corta per le due competizioni. Però il Milan si deve concentrare sul campionato e deve provare a vincere o comunque arrivare fino in fondo in Europa League"
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