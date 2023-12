MN - Lorenzini: "Il Milan come organico era da semifinale di Champions. Ora deve vincere l'Europa League"

Il Milan ha sconfitto il Newcastle per 2-1 grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze. Nonostante i tre punti nell'ultima partita del girone di Champions League, i rossoneri non sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale e saranno invece protagonisti in Europa League. In merito alla vittoria del Milan contro il Newcastle, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Con quale spirito i rossoneri dovranno approcciarsi ora alla nuova competizione?

“Con l’obiettivo di vincerla. Per me, per organico, il Milan era una squadra da semifinale di Champions. Ora deve puntare a trionfare in Europa League, che non è da buttare via”.