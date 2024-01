MN - Lorenzini: "La Coppa Italia deve essere uno dei traguardi di massima ambizione del Milan quest'anno"

In vista dell’imminente sfida tra Milan e Atalanta, la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Che tipo di match ti aspetti a San Siro tra Milan e Atalanta?

“Mi aspetto grande entusiasmo e voglia, da parte del Milan, di battere l’Atalanta. La Coppa Italia deve essere uno dei traguardi di massima ambizione dei rossoneri in questa stagione e non solo. La spinta dello stadio sarà un fattore determinante”.

Come ti spieghi i tanti infortuni che hanno subito i rossoneri in questa stagione?

“Solo chi è dentro può sapere realmente come sono andate le cose e cosa non ha funzionato. Il dato fa preoccupare. Certamente deve essere, se non è già stato, analisi da parte dello staff sanitario”.