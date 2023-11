MN - Lorenzini: "Mercato a gennaio? Si ma dev'essere funzionale"

Questo il commento di Roberto Lorenzini, da un'intervista in esclusiva su MilanNews.it, riguardante il prossimo mercato invernale rossonero: "Il Milan se deve comprare qualcuno deve farlo con metodo e funzionalità, dovranno essere acquisti mirati. Questa squadra è giovane e ha necessità di giocatori con esperienza, a Lecce si è vista questa cosa credo. Il Milan ha poi bisogno di diversi giocatori sia in attacco sia in difesa, non bisognerà comprare tanto per..".