MN - Lorenzini: "Milan, nonostante le difficoltà devi lottare per vincere"

Interessante estratto estrapolato dall'intervista, in esclusiva su MilanNews.it, fatta all'ex difensore del Milan Roberro Lorenzini: "Milan ridimensionato in Serie A? Assolutamente no, se sei il Milan devi lottare in ogni partita per vincere sempre. La squadra di Pioli ha il dovere di puntare al massimo in ogni partita e in qualsiasi competizione".