MN - Lorenzini: "Milan squadra sul pezzo. Le vittorie di Udine e Frosinone non sono un caso"

Il Milan si affaccia nella settimana che porterà alla sfida con il Napoli, in programma a San Siro domenica sera alle 20.45, da terza in classifica consolidata e con un distacco ridotto dalla Juventus seconda, ora distante solo quattro punti. Per parlare del momento della squadra di Pioli, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex giocatore del Milan. Le sue parole.

Cosa lascia la vittoria del Milan a Frosinone?

“Il Milan è una squadra attualmente sul pezzo, con tante energie fisiche e mentali. Non è un caso se, in campi non scontati come Udine e Frosinone, riesci a ribaltare la partita in quel modo”.