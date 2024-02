MN - Lorenzini non ha dubbi: "Pioli via? Occorre una ventata di aria nuova, anche in società"

Il Milan si affaccia nella settimana che porterà alla sfida con il Napoli, in programma a San Siro domenica sera alle 20.45, da terza in classifica consolidata e con un distacco ridotto dalla Juventus seconda, ora distante solo quattro punti. Per parlare del momento della squadra di Pioli, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex giocatore del Milan. Le sue parole.

Indipendentemente dall’esito della stagione corrente, i rossoneri devono necessariamente cambiare allenatore?

“Penso che, per quanto abbia avuto a disposizione in questi anni, Pioli abbia fatto cose miracolose. Però occorre una ventata di aria nuova, in generale. A mio avviso, anche in società”.