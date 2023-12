MN - Lorenzini: "Orgoglioso del Milan. Ho visto una squadra in salute, che se l'è giocata in uno stadio molto difficile"

Il Milan ha sconfitto il Newcastle per 2-1 grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze. Nonostante i tre punti nell'ultima partita del girone di Champions League, i rossoneri non sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale e saranno invece protagonisti in Europa League. In merito alla vittoria del Milan contro il Newcastle, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Il tuo giudizio rispetto alla vittoria del Milan contro il Newcastle?

“Io sono orgoglioso del Milan, per la prova di carattere che ha dimostrato. Ho visto finalmente una squadra in salute, giocarsela a viso aperto in uno stadio difficilissimo”.