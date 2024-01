MN - Lorenzini: "Pioli al Milan anche la prossima stagione? Non capisco per quali ragioni porsi questo problema"

vedi letture

In vista dell’imminente sfida tra Milan e Atalanta, la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Dal tuo punto di vista Pioli guiderà il Milan anche durante la prossima stagione?

“Non capisco per quali ragioni porsi questo tipo di problema. Il Milan sta andando bene, è terzo in campionato, è in piena corsa per la Champions. Difficile trovare in circolazione allenatori migliori, per l’attuale contesto rossonero, di Pioli”.