MN - Lorenzini: "Serviva un segnale dopo la vittoria in Champions, non capisco perchè.."

E' intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, l'ex rossonero Roberto Lorenzini. Queste le sue parole il pareggio di Lecce: "Sono amareggiato, non ho altri termini, un peccato perchè dopo aver giocato un primo tempo strepitoso un calo del genere nella ripresa è difficile da spiegare. Se ti chiami Milan, non ti puoi assolutamente permettere certi errori. Per come si era vinto contro il PSG, bisognava dare un segnale netto e di ripresa, invece niente".