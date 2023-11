MN - Lorenzini su ibra: "Ottimo il suo ritorno, ma in quale ruolo?"

Il commento, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Roberto Lorenzini ex difensore del Milan tra il 1985 e il 1987. Queste le sue parole su Ibrahimovic: "Come si fa a imporsi contro il ritorno di uno come Ibra? La domanda che mi pongo è in quale ruolo però. Credo sia molto importante definire questo aspetto, perchè la sua figura all'interno del Milan è fondamentale. Il primo a volere delle certezze penso sia lui, senza chiarezza sul ruolo non si va avanti".