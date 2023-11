MN - Lorenzini su Pioli: "Cambi giusti o sbagliati poco importa, non puoi pareggiare così"

Questo il commento, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte dell'ex difensore rossonero Roberto Lorenzini: "I cambi effettuati da Pioli? Giusti o sbagliati che siano non puoi comunque pareggiare una partita del genere, avevi la gara in pugno perchè nel primo tempo era stato un monologo rossonero. Quando parlo di concentrazione mi riferisco anche dei momenti chiave del match, che però non vengono letti o sfruttati a dovere. Nel primo tempo Reijnders avrebbe dovuto segnare e chiudere la partita sul 3-0, c'è poca cattiveria sotto porta nel Milan".