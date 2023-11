MN - Lotta scudetto, Neri: "Il Milan deve ingranare dopo la sosta, altrimenti gli affari si complicano. Inter e Juve? Ecco cosa penso"

Il problema infortuni è per il Milan uno dei temi centrali in questo avvio di stagione e sarà motivo di indagini in questa pausa delle nazionali. Sono troppi gli stop, specialmente di natura muscolare, accusati dai giocatori della rosa di Stefano Pioli. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il preparatore atletico che fu con Capello nella Juventus di Ibrahimovic, Massimo Neri. Le sue parole.

Il Milan può ancora lottare per lo scudetto?

“Deve ingranare marcia dopo la sosta. L’Inter sembra una corazzata. Il Milan è costretto a invertire la tendenza, se intende rimanere ancorato ai nerazzurri e alla Juventus. Altrimenti gli affari si complicano”.