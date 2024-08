MN - Lukovic su Jovic: "Sarà importante che Fonseca gli faccia sentire la fiducia"

Strahinja Pavlović è un nuovo difensore del Milan e c'è molta curiosità sul centrale serbo che da un campionato diverso come quello austriaco. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Aleksandar Luković, ex difensore dell'Udinese e oggi commissario tecnico della nazionale serba Under 19. Abbiamo colto l'occasione anche di estendere il discorso ad altri giocatori serbi che orbitano attorno al mondo Milan. In esclusiva per MilanNews.it

Il Milan guarda a un altro giocatore serbo: Lazar Samardžić. Condivide con Lei l'esperienza all'Udinese

"Samardzic sarebbe pronto per il salto nonostante la giovane età. Estremamente creativo, forte tra le linee e sui calci piazzati, bravissimo palla al piede. Non ci sono tanti giocatori di questo tipo. Però, se posso dare un consiglio a Lazar, gli suggerisco di restare ancora un anno a Udine. Perché avrebbe la possibilità di giocare sempre, in un contesto dove si sente importante e può sprigionare il suo talento. Ho giocato a Udine, so bene come funziona, è l'ambiente ideale per prepararti al grande salto. Al Milan non credo che troverebbe la stessa continuità".

È già in rosa, invece, Luka Jović

"Jovic è un altro giocatore rispetto a Morata e una squadra importante deve avere giocatori che abbiano caratteristiche diverse. Ho giocato con lui allo Stella Rossa nel 2015, io ero agli ultimi anni di carriera e lui stava iniziando. Ha fatto un bel percorso ed è ancora giovane, credo che il suo problema sia stato quello di giocare con poca continuità negli ultimi anni. E per un attaccante è importante sentire la fiducia. Ecco, quel che mi sento di dire è che sarà importante che Fonseca gli faccia sentire la fiducia".

Serbia che è una vera fucina di talenti

"La Serbia è un paese che coltiva sempre tanti talenti, mi spiace che in molti lascino il Paese troppo presto. Ovviamente poi le situazioni vanno valutate caso per caso e c'è chi può fare subito il salto. L'importante è che a questi ragazzi venga data fiducia e che giochino con continuità".