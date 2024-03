MN - Maccarone: "Giroud grande giocatore, a 37 anni è messo anche nelle condizioni di far bene"

Attaccante di scuola Milan, ma leggenda dell'Empoli col quale detiene il record di reti in Serie A, Massimo Maccarone si è concesso ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia della sfida contro i toscani, importante per i rossoneri per puntare al secondo posto in classifica.

Ha segnato ancora Giroud, secondo marcatore più anziano di questa Europa League. Tu hai giocato fino a 40 anni. Qual è il segreto di questa longevità?

"In confronto a prima ci sono molte più possibilità per un calciatore. A livello di alimentazione, ad esempio. Devi stare più attento dei giovani perché il metabolismo cambia. Poi dipende da quanta passione uno ha per non lasciare il calcio. Nei miei ultimi otto anni di carriera mi ero preso un fisioterapista personale che mi curava, che mi tirava l'acido lattico e potevo allenarmi meglio in settimana. Dicevano che i più vecchi dovevano allenarsi di meno, invece secondo me ti devi allenare di più per mantenere certi ritmi e puoi alternarti a volte ad allenarti come gli altri e a volte devi riposarti leggermente di più".

Il francese è già a 14 gol stagionali, meglio che in quelli che dovrebbero essere gli anni di maggiore splendore

"Da ex attaccante dico che anch'io verso i 30-31 anni ho avuto un calo poi ho vissuto 6-7 anni stupendi. A 37 anni feci 13 gol con l'Empoli. Dipende da chi ti trovi davanti, che squadra e che allenatori ti trovi. E Giroud che è un grande giocatore è anche messo nelle condizioni di far bene".