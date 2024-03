MN - Maccarone: "Niang a Empoli messo nelle migliori condizioni, non c'è la pressione di altre piazze"

Attaccante di scuola Milan, ma leggenda dell'Empoli col quale detiene il record di reti in Serie A, Massimo Maccarone si è concesso ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia della sfida contro i toscani, importante per i rossoneri per puntare al secondo posto in classifica.

Domenica c'è l'Empoli, che in poco tempo con Nicola si è tolto dai guai

"Mi dispiace che sia andato via Andreazzoli, ottimo allenatore e mi piace il suo modo di giocare. Con Nicola ho giocato anche insieme, riesce a fare questi miracoli perché è un allenatore preparato, stimola i giocatori, prepara bene le partite e ha avuto i suoi frutti. Ha perso solo nell'ultima partita, peraltro immeritatamente. Il Milan troverà un Empoli agguerrito con fame di punti, come tutte le squadre piccole. E magari la stanchezza dell'impegno di coppa dei rossoneri potrebbe farsi sentire".

A Empoli è partito forte una vecchia conoscenza del Milan come Niang

"Sei messo nelle migliori condizioni: Empoli città tranquilla, che lavora bene con i giovani, li valorizza e ti lascia sereni. Da calciatore non subisci la pressione di altre piazze, si sente più coccolato e se è forte può esplodere".