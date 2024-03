MN - Maccarone: "Okafor molto tecnico, veloce. Magari l'anno prossimo sarà titolare ed esplode"

Attaccante di scuola Milan, ma leggenda dell'Empoli col quale detiene il record di reti in Serie A, Massimo Maccarone si è concesso ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia della sfida contro i toscani, importante per i rossoneri per puntare al secondo posto in classifica.

Contro l'Empoli il favorito è Jovic

"Giocatore che mi piace, ma ha bisogno di fiducia e minutaggio per segnare. Lo criticavano all'inizio ma non puoi pretendere che uno che non gioca per mesi entri e segni subito. Quando si è sbloccato ha inizato a fare bene, poi chiaro che ci sono momenti nel corso della stagione".

Altro giocatore che potrebbe giocare è Okafor

"Giocatore molto tecnico, veloce. Anche lui è uno di quei giocatori che non ha avuto grande minutaggio ma quando lo ha avuto ha fatto bene. A volte non si considera le difficoltà che si possono avere quando giochi poco. Magari l'anno prossimo sarà titolare ed esplode".