MN - Maccarone sull'Europa League: "Il Milan ha pur sempre fatto 4 gol e c'è un vantaggio importante per la partita di ritorno"

Attaccante di scuola Milan, ma leggenda dell'Empoli col quale detiene il record di reti in Serie A, Massimo Maccarone si è concesso ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia della sfida contro i toscani, importante per i rossoneri per puntare al secondo posto in classifica.

Come vedi questo Milan?

"Direi bene. Certo che l'Inter fa un campionato importante e il Milan dopo uno sbandamento prima di Natale ha ripreso a viaggiare su buoni ritmi. Ho visto la squadra dal vivo a San Siro contro il Borussia Dortmund".

Serata sfortunata...

"Basta un episodio e cambia tutto, nel bene o nel male: Giroud sbaglia il rigore del possibile 1-0, subito dopo il rigore ce l'hanno loro e viene compromessa la Champions. Peccato, ma la qualificazione per il prossimo anno è quasi assicurata".

Intanto con lo Slavia Praga è arrivato un successo tra i fischi

"La squadra ha pur sempre fatto 4 gol e c'è un vantaggio importante per la partita di ritorno".