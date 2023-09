MN - Magherini: "Del Milan noto la fisicità: sono più avanti delle altre squadre"

In merito all’imperioso avvio in campionato del Milan, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Guido Magherini, centrocampista rossonero nel 1970 e, nuovamente, tra il 1971 e il 1973.

Cosa ti ha colpito in queste prime uscite del Milan?

“La fisicità. Sotto questo punto di vista, noto i rossoneri più avanti di condizione rispetto alle altre squadre”.