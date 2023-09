MN - Magherini: "Reijnders, Pulisic e Loftus-Cheek mi hanno impressionato. Sono una forza della natura"

In merito all’imperioso avvio in campionato del Milan, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Guido Magherini, centrocampista rossonero nel 1970 e, nuovamente, tra il 1971 e il 1973.

I nuovi acquisti del Milan che ti hanno colpito maggiormente?

“Ne cito tre: Reijnders, Pulisic e Loftus-Cheek, soprattutto questi ultimi due. Sono un’autentica forza della natura, c’è poco da dibattere. Poi c’è Leao, che tecnicamente è sublime”.