MN - Magherini su Jovic: "Tecnicamente è validissimo, ma è frenato mentalmente. Pioli dovrà fare un gran lavoro"

In merito all’imperioso avvio in campionato del Milan, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Guido Magherini, centrocampista rossonero nel 1970 e, nuovamente, tra il 1971 e il 1973.

Ti ha convinto l’acquisto last minute di Jovic?

“Lo conosco perché abito a Firenze e ho avuto modo di seguirlo da vicino. È un ragazzo che tecnicamente vale moltissimo. Tuttavia ha qualcosa che, mentalmente, lo frena. All’esterno appare come un giocatore “pigro”, ma in realtà non è così…”.

Non sono ottimi propositi per guadagnare la titolarità a discapito di Giroud, che sta andando in gol in maniera continuativa…

“Infatti su Jovic Pioli dovrà fare un grande lavoro mentale. Non sarà un’impresa semplice, ma - ripeto - le qualità tecniche ci sono e, pertanto, il tutto fa ben sperare”.