MN - Magherini sulla Champions: "Tutti dicono che il Milan è spacciato, ma secondo me sono gli altri che si devono preoccupare. Rossoneri tra le prime della classe"

In merito all’imperioso avvio in campionato del Milan, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Guido Magherini, centrocampista rossonero nel 1970 e, nuovamente, tra il 1971 e il 1973.

A che tipo di percorso pensi possa ambire il Milan in Champions?

“Vi dico la mia: tutti dicono che il Milan è spacciato. A mio avviso, è contro la squadra rossonera che tutte le altre devono temere di giocarci contro…”.

Quindi prevedi un percorso importante anche in Europa da parte della squadra di Pioli…

“Io dico oltre ai quarti di finale, senza problemi. È una delle otto-nove squadre papabili a vincere la Champions. L’anno scorso, il Milan è arrivato in semifinale….”.