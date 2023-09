MN - Magrin: "Vi racconto della partita in cui decisi di schierare Calabria terzino destro"

Davide Calabria rappresenta il simbolo e l’epicentro del Milan del presente (è il capitano della squadra di Stefano Pioli), passato (ha effettuato con successo tutta la trafila del Settore Giovanile del Diavolo) e del futuro (risulta infatti in pianta stabile nei piani di sviluppo del club meneghino). Ma riavvolgiamo il nastro all’inizio, ai tempi dei Giovanissimi 1996 del club rossonero della stagione 2009/2010.

All’epoca, il tecnico della formazione giovanile del Diavolo di allora, Marino Magrin, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, ebbe un’intuizione non indifferente: “A me sembrava un prospetto eclettico, intelligente e con un invidiabile senso della posizione. Lo schierai terzino destro in occasione di una partita contro il Varese. Vincemmo noi grazie a tre suoi meravigliosi cross”. Il resto è storia.

Hai qualche aneddoto particolare che ti lega a lui?

“Tantissimi. Uno su tutti, una scelta che feci in occasione di una delicata partita di campionato contro il Varese. Lo schierai terzino destro e gli spiegai che si sarebbe comunque potuto spingere in avanti, sfruttando le sovrapposizioni. Sapete cosa mi accadde?”.

Cosa accadde?

“Oltre al fatto che in quella partita fece tra cross strepitosi e fu uno dei migliori in campo, accadde che un osservatore mi chiese per quali ragioni lo avessi posizionato così basso, in quanto lui fosse solo e esclusivamente una mezz’ala o un play davanti alla difesa. A distanza di anni, con Calabria già affermato, posi io la domanda all’inverso a questa persona e non seppe darmi risposta”.