MN - Maida: "Se potessi scegliere non avrei dubbi: prendo Fonseca perché Conceiçao non lo considero un innovatore"

Paulo Fonseca è tra i papabili alla panchina del Milan. Il portoghese non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo guidato per due stagioni la Roma (2019-2021) in un periodo particolare della storia giallorossa. Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nel periodo alla guida dei capitolini, ci dice la sua sul tecnico. In esclusiva per MilanNews.it.

Tra le alternative per la panchina rossonera c'è anche Conceição

"Se potessi scegliere non avrei dubbi: prendo Fonseca. Perché amo gli allenatori che portano delle idee di calcio. Certo, i risultati sono sovrani e Conceição ha dimostrato di vincere col Porto, ma è un allenatore vecchio stampo, molto duro, che punta su una grande disciplina e determinazione ma dal punto di vista tecnico-tattico non lo considero un innovatore. Così come non avrei preso Lopetegui. Fonseca segue invece una precisa linea di pensiero. Certamente mi sorprende che il Milan cerchi questa categoria di allenatori, dietro evidentemente c'è un ragionamento che non conosciamo".