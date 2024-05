MN - Maida: "Sono le società a fare gli scudetti. Un allenatore può essere bravo quanto vuoi ma dev'essere supportato"

Paulo Fonseca è tra i papabili alla panchina del Milan. Il portoghese non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo guidato per due stagioni la Roma (2019-2021) in un periodo particolare della storia giallorossa. Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nel periodo alla guida dei capitolini, ci dice la sua sul tecnico. In esclusiva per MilanNews.it.

Eppure il nome non scalda l'ambiente rossonero, pesano anche le mancate qualificazioni Champions con la Roma

"Al primo anno è comunque arrivato quinto con le quattro squadre davanti che erano molto più attrezzate della Roma. Nel secondo anno ha comunque fatto bene in Europa . Poi, se guardiamo bene, la Roma è da diverse stagioni che non si qualifica in Champions e non solo nei due anni con Fonseca. Anche quest'anno la qualificazione non è certa. E ad ogni modo anche Pioli fu accolto con delle perplessità perchè non aveva vinto nulla prima. Ma la realtà è che prima di tutto sono le società a fare gli scudetti. Un allenatore può essere bravo quanto vuoi ma dev'essere supportato. Poi, certo, ci sono anche livelli più alti come Klopp e Ancelotti ma ricordo che alla guida del Lille, in questa stagione, Fonseca ha sfiorato l'accesso alle semifinali"